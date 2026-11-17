Dintre cei admiși în acest an, 18 240 au ales programele de licență, iar 6 034 – cele de master. Totodată, peste 2 430 de studenți străini au ales să studieze în Republica Moldova.

Potrivit MEC, în ultimii ani au fost investite peste 600 de milioane de lei, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, în modernizarea universităților. Au fost renovate și dotate 111 laboratoare și 122 de spații de învățare, iar programele de studii pentru 55 de specialități de licență și 47 de master au fost modernizate.

Investițiile vizează și căminele studențești. Peste 200 de studenți ai Universității Pedagogice „Ion Creangă” beneficiază deja de un cămin renovat, iar în curând va fi deschis unul modernizat la Universitatea de Stat din Moldova. În următorii trei ani sunt planificate lucrări la alte șapte cămine.

Totodată, de la 1 septembrie, bursele studenților de la ciclul de licență au fost majorate cu cel puțin 40%. Astfel, bursele de categoria I pentru studenții de la specialitățile Educație și Sănătate au ajuns la 4 565 de lei, iar cele de categoria a III-a – la 3 565 de lei. Au fost majorate cu 40% și bursele de merit: Bursa Republicii, Bursa președintelui și Bursa Guvernului.