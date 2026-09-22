Circa o mie de elevi studiază „Educația STEAM” în 12 școli-model

PNUD precizează că disciplina presupune combinarea cunoștințelor din matematică, fizică, biologie, tehnologie și arte pentru rezolvarea unor probleme din viața reală. În cadrul orelor, elevii pot să calculeze consumul de energie al unei clădiri, să proiecteze soluții de eficiență energetică sau să utilizeze tehnologii digitale pentru analiza datelor.

În același timp, ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, menționează că pilotarea disciplinei în cele 12 școli-model va permite identificarea metodelor care funcționează cel mai bine la clasă și a modului în care această abordare ar putea fi extinsă. Potrivit lui, activitățile urmăresc și dezvoltarea unor competențe evaluate prin testarea internațională PISA, precum gândirea critică, creativitatea și utilizarea cunoștințelor în situații reale.

Totodată, în vederea implementării noii discipline, aproximativ 30 de profesori de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și alte materii din cele 12 școli-model au participat la un program de formare. Curriculumul disciplinei opționale a fost elaborat de MEC, cu sprijinul PNUD, al UE și al Norvegiei. La finalul pilotării, curriculumul va fi revizuit și propus spre aprobare, iar ulterior disciplina ar putea fi extinsă la nivel național.

Anterior, PNUD a implicat 15 școli în proiecte STEAM, iar împreună cu Uniunea Europeană a sprijinit dotarea a 38 de laboratoare și clase de matematică din nouă școli-model. Alte patru spații urmează să fie amenajate la Liceul „Ion Creangă” din Fălești.