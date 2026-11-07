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Circulația pe un tronson al străzii 31 August 1989 din capitală, sistată temporar pentru filmări

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Circulația pe un tronson al străzii 31 August 1989 din capitală, sistată temporar pentru filmări

Traficul rutier va fi suspendat sâmbătă parțial pe strada 31 August 1989 din Chișinău, pe tronsonul cuprins între străzile Serghei Lazo și Mitropolit Petru Movilă, în intervalul orar 11:00-14:00. Primăria municipiului Chișinău precizează că măsura a fost luată pentru filmarea unei pelicule documentare, transmite IPN.

Municipalitatea precizează că, în timpul filmărilor, circulația rutieră va fi sistată complet, în reprize de câte 5-30 de minute, iar vehiculele vor fi redirecționate pe străzile adiacente. Echipa de producție va instala indicatoare și mijloace de semnalizare temporară, pentru a marca zonele în care vor avea loc filmările.

Polițiștii și carabinierii urmează să asigure ordinea publică și vor dirija circulația, inclusiv prin sistarea și redirecționarea traficului pe durata filmărilor.

Autoritățile îndeamnă șoferii să evite zona și să manifeste răbdare și disciplină în trafic.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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