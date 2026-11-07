Circulația pe un tronson al străzii 31 August 1989 din capitală, sistată temporar pentru filmări

Municipalitatea precizează că, în timpul filmărilor, circulația rutieră va fi sistată complet, în reprize de câte 5-30 de minute, iar vehiculele vor fi redirecționate pe străzile adiacente. Echipa de producție va instala indicatoare și mijloace de semnalizare temporară, pentru a marca zonele în care vor avea loc filmările.

Polițiștii și carabinierii urmează să asigure ordinea publică și vor dirija circulația, inclusiv prin sistarea și redirecționarea traficului pe durata filmărilor.

Autoritățile îndeamnă șoferii să evite zona și să manifeste răbdare și disciplină în trafic.