Circulație rutieră sistată în centrul capitalei în perioada Festivalului Etniilor. Mai multe rute de transport public vor fi redirecționate

Municipalitatea precizează că restricțiile vor viza inclusiv intersecțiile bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu stradela Teatrală și străzile Tricolorului și Maria Cebotari. În această perioadă, transportul public va fi redirecționat pe străzile adiacente.

Astfel, troleibuzele de pe rutele 1, 4, 5, 8, 22 și 34, precum și autobuzele de pe rutele 9, 11, 26 și 46 se vor deplasa pe trasee modificate.

Troleibuzele 1, 5, 8, 22 și 34 vor ocoli porțiunea închisă, în funcție de sens, pe străzile Bănulescu-Bodoni, București, Alexei Șciusev, Mihai Viteazul și Columna. Traseul troleibuzului 4 va fi modificat pe sensul de retur, prin străzile Constantin Stere, Mihail Kogălniceanu, Serghei Lazo, Alexei Mateevici și Alexandr Pușkin.

În același timp, autobuzele de pe rutele 9, 11, 26 și 46 vor fi redirecționate, în funcție de rută, pe străzile Alexei Șciusev, București, Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, Mihail Kogălniceanu și Alexandr Pușkin.

Festivalul Etniilor este organizat de Primăria Chișinău în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice.