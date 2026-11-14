Circulație sistată total pe două tronsoane ale străzii Ismail până luni dimineață

Restricțiile vizează tronsonul cuprins între străzile Mihail Kogălniceanu și 31 August 1989, precum și sectorul dintre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Albișoara.

Pe durata lucrărilor, circulația transportului public va fi reorganizată. Mai multe rute de troleibuz și autobuz vor fi redirecționate, iar unele itinerare vor fi scurtate sau vor avea stații tehnologice temporare.

Autoritățile municipale recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, strada Ismail în perioada desfășurării lucrărilor și să respecte indicațiile agenților de circulație.