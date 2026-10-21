Clădirea Parlamentului, nerecepționată, după șapte ani de la lucrările de reconstrucție

În cadrul unei ședințe a Comisiei parlamentare pentru control al finanțelor publice, șefa echipei de audit din cadrul Curții de Conturi, Elizaveta Munteanu, a menționat că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu a asigurat finalizarea procedurilor administrative și juridice aferente recepției finale și transmiterii proiectului de execuție.

Elizaveta Munteanu a declarat că dreptul de proprietate asupra imobilului nu este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, fapt care afectează evidența completă a patrimoniului domeniului public. Șefa echipei de audit a menționat că această situație generează incertitudini privind delimitarea responsabilităților pentru mentenanța și integritatea bunului în condițiile utilizării acestuia, fără respectarea cadrului legal de dare în exploatare.

Curtea de Conturi a reiterat recomandarea de consolidare a acțiunilor pentru dare în exploatare și transmiterea corespunzătoare a bunului imobil.

Secretara generală de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu, a declarat că procesul a fost încheiat în septembrie, iar actul de transmitere-predare se află la Parlament.

Consultantul principal în Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului, Augustina Badica, a precizat pentru IPN că actul a fost recepționat și urmează procedura legală cu înregistrare la Cadastru.

Clădirea Parlamentului a fost reconstruită după ce a fost vandalizată în timpul protestelor din 7 aprilie 2009.