Clădirile publice din R. Moldova vor fi reabilitate cu un grant de 2 mln de dolari și un împrumut de la BIRD

Banii vor ajunge prin intermediul unui proiect de eficiență energetică a clădirilor publice. Pentru asta, Comisia pentru politică externă a avizat, în ședința de astăzi, semnarea acordului de grant.

„Grantul va fi utilizat pentru implementarea proiectului „Mecanismul de Eficiență Energetică Revolving din Moldova”, care urmărește reducerea consumului de energie în clădirile publice și crearea unui fond de eficiență energetică. Fondul va permite recuperarea investițiilor din economiile generate prin reducerea facturilor la energie ale beneficiarilor. Resursele astfel recuperate vor fi reinvestite în noi proiecte de eficiență energetică”, se menționează într-un comunicat al Parlamentului.

Potrivit datelor oficiale, grantul de două milioane de dolari va completa un împrumut în valoare de 44,1 milioane de euro, acordat tot de BIRD pentru realizarea proiectului. Inițiativa este realizată de Ministerul Energiei, prin intermediul Centrului Național pentru Energie Durabilă.