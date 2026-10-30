Claudiu Năsui: Aș vota DA pentru Unire! Aș face campanie pe ambele maluri ale Prutului

”Eu mă simt în Chișinău ca acasă. Și o zic în cel mai propriu mod. Nu mi se pare că diferențele sunt atât de mari. Și mi se pare că, de facto, apropierea este deja acolo și mai rămâne chestiune politică”, a declarat Năsui.

Ministrul a subliniat că Unirea ar fi avantajoasă pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului și a respins ideea că unul dintre state ar avea de pierdut în urma acestui proces.

”Dacă ar fi curând un referendum, aș face campanie și aș vota «DA» pentru Unire, și pe un mal al Prutului, și pe celălalt. Cred că ar fi bine și pentru România, și pentru Republica Moldova. Nu este o chestiune din care doar unul ar beneficia, iar celălalt ar plăti”, a afirmat oficialul.

Printre principalele avantaje ale reunificării, Năsui a enumerat eliminarea controalelor vamale dintre cele două state, intensificarea schimburilor comerciale, sporirea securității și reducerea riscurilor investiționale. Potrivit acestuia, integrarea Republicii Moldova într-un spațiu economic și de securitate mai larg ar putea atrage mai mulți investitori, ceea ce ar genera noi locuri de muncă și creșteri salariale.

Referindu-se la relațiile actuale dintre Chișinău și București, ministrul a apreciat deschiderea autorităților române pentru soluționarea problemelor care afectează circulația mărfurilor peste Prut. Acesta a menționat discuțiile purtate în timpul recentei vizite a Guvernului României în Republica Moldova, precizând că există interes din partea ambelor executive pentru fluidizarea comerțului.

Totodată, Năsui a confirmat că România oferă deja sprijin Republicii Moldova în domeniul securității cibernetice, în contextul atacurilor informatice la care sunt supuse instituțiile statului. Ministrul consideră însă că ambele state ar avea de câștigat prin integrarea în mecanisme internaționale mai ample de protecție cibernetică.

”O face deja. Cunoscând și România, cred că și pentru România, și pentru Republica Moldova ar fi folositor să ne integrăm în niște soluții mai largi. Suntem în continuare țări prea mici ca să rezistăm la tăvălugul acesta, dacă se concentrează pe noi”, a explicat oficialul.

Claudiu Năsui a apreciat și colaborarea cu actualul Guvern de la București, în pofida diferențelor de orientare politică, afirmând că proiectele discutate cu reprezentanții executivului român ar putea aduce beneficii economice ambelor maluri ale Prutului.

Citiți interviul integral aici.