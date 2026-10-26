Claudiu Năsui: Moldovenii vor putea începe o afacere de pe telefon, cu zero birocrație

Aceasta ar urma să le permită micilor antreprenori să înceapă o afacere fără obligația de a ține contabilitatea sau de a depune declarații fiscale, impozitele urmând să fie calculate automat.

Potrivit ministrului, noul mecanism va fi destinat persoanelor care vor să înceapă o activitate economică de mici dimensiuni, inclusiv celor care produc bunuri acasă și le comercializează online.

”Moldovenii vor putea începe o afacere de pe telefon, cu ZERO birocrație. Începem debirocratizarea de jos în sus. De la micul antreprenoriat către marile companii”, a scris Claudiu Năsui pe rețelele sociale.

Una dintre principalele schimbări propuse vizează eliminarea obligației de a obține aprobări înainte de începerea activității. Astfel, persoanele care desfășoară afaceri cu venituri sub pragul de înregistrare în scopuri de TVA ar putea începe să lucreze imediat, urmând să fie supuse controalelor ulterior.

”Nu așteptăm să rescriem fiecare regulă, ci schimbăm logica reglementărilor: nu mai ceri voie înainte, ci ești controlat după. Cât ești mic, adică sub pragul TVA, poți trece direct la treabă”, a explicat ministrul.

Claudiu Năsui a precizat că eliminarea autorizațiilor prealabile nu înseamnă renunțarea la normele legale. Antreprenorii vor fi în continuare obligați să respecte regulile aplicabile activității lor, iar eventualele încălcări vor putea fi sancționate în urma controalelor. Pe măsură ce afacerea se dezvoltă, vor deveni aplicabile și obligațiile prevăzute pentru companiile mai mari.

O altă măsură anunțată este simplificarea administrării fiscale. Micii antreprenori nu ar mai trebui să angajeze contabili sau să depună periodic declarații la Serviciul Fiscal de Stat, deoarece impozitele ar urma să fie calculate automat.

Inițiativa vizează și persoanele care prepară produse alimentare în gospodăriile proprii. Autoritățile intenționează să preia modelul francez și să transpună normele europene aplicabile micilor producători casnici, astfel încât aceștia să poată începe activitatea fără autorizare prealabilă, cu respectarea cerințelor legale și posibilitatea unor controale ulterioare.

Ministrul susține că reducerea barierelor administrative le-ar permite mai multor persoane să-și testeze ideile de afaceri, fără cheltuieli și proceduri complicate încă de la început.