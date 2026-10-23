Clusterele economice, esențiale pentru dezvoltarea afacerilor și crearea de locuri de muncă în R. Moldova

Secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Cristina Ceban, a menționat că modelul clusterelor este foarte important pentru Republica Moldova, în condițiile în care antreprenorii se confruntă cu provocări legate de dimensiunea pieței, accesul la finanțare și competitivitatea internațională. Cristina Ceban a precizat că apartenența la un cluster oferă companiilor oportunități concrete de dezvoltare a afacerilor.

Potrivit reprezentantei rezidente adjuncte PNUD în Moldova, Seher Ariner, colaborarea dintre companii, instituțiile de cercetare și partenerii internaționali poate facilita dezvoltarea unor produse cu valoare adăugată mai mare și crearea de locuri de muncă pentru personalul calificat. Seher Ariner a reafirmat angajamentul organizației de a sprijini dezvoltarea clusterelor din Republica Moldova și integrarea acestora în rețelele economice regionale și europene.

Directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Richard Kohli, a menționat că parteneriatele transfrontaliere dintre clustere creează oportunități concrete pentru companii, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care întâmpină dificultăți în procesul de extindere a activității pe piețele externe. Potrivit acestuia, cooperarea le permite să depășească mai ușor barierele de acces și să identifice parteneri de încredere.

La forum au fost înmânate certificatele ESCA pentru șase clustere din Republica Moldova, în semn de recunoaștere a progresului în aplicarea standardelor europene de management și consolidarea vizibilității internaționale. Membrii clusterelor prezenți la eveniment au menționat că certificarea deschide noi oportunități de dezvoltare și colaborare internațională, iar cooperarea cu partenerii europeni înseamnă șansa de a învăța din experiențe și soluții deja testate.

Din 2019, PNUD și partenerii săi – Uniunea Europeană, Suedia, Marea Britanie și Elveția – susțin 21 de clustere economice pe ambele maluri ale Nistrului, în domenii precum industria agroalimentară, horticultura, apicultura, turismul, textilele, mobilierul și alte sectoare. Acestea reunesc peste 220 de companii și organizații din toate regiunile țării.

Forumul Național al Clusterelor a fost organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în parteneriat cu MDED și Uniunea Europeană, cu sprijinul Elveției, Suediei și Marii Britanii.