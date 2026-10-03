CMC se întrunește marți, după o pauză de două luni

Printre proiectele propuse spre examinare se numără modificarea bugetului municipal pentru 2026, pentru corelarea acestuia cu schimbările operate la bugetul de stat. Consilierii vor examina și crearea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, precum și conceptul sistemului integrat de taxare electronică în transportul public.

Pe agendă sunt incluse mai multe planuri urbanistice zonale, inclusiv pentru teritoriul din apropierea străzii Industriale și zona dintre bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Bucovina. De asemenea, consilierii vor examina proiecte funciare privind scoaterea unor terenuri la licitație, stabilirea sau prelungirea relațiilor de locațiune și vânzarea-cumpărarea unor suprafețe de teren.

Ultima ședință a Consiliului municipal Chișinău a avut loc la sfârșitul lunii iulie.