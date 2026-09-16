CNA și Garda Financiară din Italia vor coopera în investigarea infracțiunilor economico-financiare

Potrivit CNA, acordul presupune și colaborarea în vederea identificării, urmăririi, înghețării, recuperării și gestionării activelor obținute ilegal. Totodată, directorul instituției, Alexandr Pînzari, a menționat că o cooperare eficientă și un schimb rapid de informații sunt necesare în contextul în care criminalitatea economico-financiară, corupția, evaziunea fiscală și spălarea banilor nu cunosc frontiere.

La rândul său, comandantul general al Gărzii Financiare italiene, Andrea de Gennaro, a subliniat necesitatea extinderii colaborării internaționale și a unui schimb operativ de date pentru combaterea criminalității economico-financiare.

Inițiativa s-a desfășurat în cadrul proiectului „Sprijinirea eforturilor anticorupție ale Republicii Moldova”, implementat de Biroul Coordonatorului activităților economice și de mediu al OSCE.

Garda Financiară din Italia, înființată în anul 1774, este o autoritate de poliție cu statut militar, specializată în combaterea criminalității economico-financiare.