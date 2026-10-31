CNAS a început finanțarea pensiilor și prestațiilor sociale pentru luna noiembrie

Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pensiile și alocațiile sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare vor fi finanțate pe 3 noiembrie. Alocațiile nominale și cele lunare de stat vor fi finanțate pe 9 noiembrie, iar ajutorul social – pe 13 noiembrie.

Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, cele de maternitate, indemnizațiile unice la nașterea copilului, pentru creșterea copiilor, creșterea gemenilor și cele paternale vor fi finanțate în trei tranșe, pe 6, 13 și 23 noiembrie.

Beneficiarii pot primi prestațiile sociale pe un card bancar, inclusiv prin asocierea unui cont existent cu prestațiile sociale în aplicația EVO, sau pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară.

CNAS atenționează că persoanele care aleg să primească banii prin intermediul oficiilor poștale trebuie să-i ridice în termen de trei luni. În caz contrar, plata va fi sistată.

Pentru reluarea plăților, beneficiarii trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, cu buletinul de identitate, și să depună o cerere.