CNAS și Consiliul pentru Determinarea Dizabilității, dotate cu echipamente IT, cu sprijinul UNICEF și al SUA

Secretara de stat de la Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Oceretnîi, a subliniat că digitalizarea este importantă pentru dezvoltarea unui sistem de protecție socială incluziv, capabil să răspundă atât nevoilor cetățenilor Republicii Moldova, cât și celor ale refugiaților din Ucraina.

Reprezentanta de țară UNICEF în Republica Moldova, Deyana Kostadinova, a menționat că echipamentele donate reprezintă o investiție în capacitatea instituțiilor publice de a oferi servicii mai rapide și mai eficiente, dar și în consolidarea încrederii cetățenilor în acestea.

Șeful adjunct al misiunii la Ambasada SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a declarat că echipamentele IT donate instituțiilor publice reflectă angajamentul Statelor Unite de a susține în continuare copiii și familiile vulnerabile din Republica Moldova.

Directoarea generală adjunctă a CNAS, Svetlana Dascal, a menționat că echipamentele moderne vor permite angajaților să lucreze la standarde mai înalte, să sporească eficiența și să își atingă obiectivele, demonstrând profesionalism în deservirea beneficiarilor de prestații sociale.

Directoarea Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM), Daniela Bordeianu, a afirmat că echipamentele sunt necesare și pentru soluționarea unor dificultăți tehnice cu care se confruntă instituția, inclusiv la semnarea documentelor electronice.

Lotul donat include 104 calculatoare, 15 laptopuri și 40 de imprimante multifuncționale, în valoare totală de aproape trei milioane de lei. Echipamentele au fost achiziționate de UNICEF Moldova, cu sprijinul financiar al Biroului pentru Populație, Refugiați și Migrație al Departamentului de Stat al SUA.