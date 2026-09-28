CNPF: Volumul emisiunilor de valori mobiliare a crescut cu circa 72% în primul semestru al anului

În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost înregistrate 17 emisiuni de valori mobiliare, față de 28 în aceeași perioadă a anului trecut. Deși numărul acestora s-a redus cu peste 39%, valoarea medie a unei emisiuni a crescut de 2,8 ori, de la 15,25 milioane la 43,16 milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării a fost atrasă prin obligațiuni corporative. Cele patru emisiuni de obligațiuni înregistrate în primul semestru au însumat peste 600 de milioane de lei și au reprezentat aproape 82% din volumul total.

Totodată, au fost înregistrate 13 emisiuni de acțiuni, în valoare totală de peste 133 de milioane de lei. Patru dintre acestea, în valoare de aproape 32 de milioane de lei, au vizat constituirea unor societăți pe acțiuni, inclusiv aporturile la constituirea Bursei Internaționale a Moldovei. Alte nouă emisiuni, de circa 102 milioane de lei, au reprezentat majorări de capital.

În schimb, activitatea pe piața secundară a înregistrat o scădere. Valoarea tranzacțiilor cu valori mobiliare a constituit aproximativ 756 de milioane de lei, cu circa 7% mai puțin decât în primul semestru din 2025.

CNPF precizează că dezvoltarea pieței de capital va continua în cadrul Strategiei pentru perioada 2026-2030, care prevede, între altele, diversificarea instrumentelor financiare și a bazei de investitori, îmbunătățirea accesului companiilor la finanțare și dezvoltarea infrastructurii pieței.