Cod de conduită pentru campania electorală din Găgăuzia. Candidații nu vor putea oferi bani sau bunuri alegătorilor

Potrivit proiectului, semnatarii se angajează să nu folosească un limbaj sexist sau instigator la ură și discriminare, să nu publice materiale false ori defăimătoare și să nu împiedice jurnaliștii să-și exercite atribuțiile. De asemenea, candidații nu vor putea utiliza resursele administrative pentru a influența opțiunile alegătorilor.

Documentul stabilește reguli de comportament pentru concurenții electorali și în mediul online, pentru asigurarea transparenței publicității electorale, prin identificarea concurentului în beneficiul căruia este difuzată și declararea cheltuielilor aferente. Potrivit CEC, scopul este asigurarea unei campanii corecte, a informării obiective a alegătorilor și a respectării libertății de exprimare.

Încălcările vor putea fi făcute publice de CEC și Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Pentru funcția de bașcan au fost înregistrați opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate de deputat în Adunarea Populară concurează 135 de candidați.