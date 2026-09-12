Cod galben de ploi puternice în mai multe regiuni

Potrivit avertizării meteorologice, în intervalul menționat, în sudul, centrul și o parte din nordul țării vor cădea ploi însemnate cantitativ. Prin acumulare sau în intervale scurte de timp, cantitatea de precipitații va constitui între 15 și 49 l/m².

Izolat, ploile puternice pot fi însoțite de descărcări electrice.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să evite deplasările în zonele unde se formează acumulări de apă.

De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza, să păstreze distanța regulamentară între autovehicule și să evite traversarea porțiunilor de drum inundate.

Părinții sunt rugați să supravegheze copiii și să evite aflarea acestora în apropierea cursurilor de apă, zonelor inundabile sau a altor locuri expuse riscului.

În cazul descărcărilor electrice, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea în apropierea arborilor, pilonilor, firelor electrice și a altor obiecte înalte.

Totodată, cetățenii sunt rugați să verifice și să curețe șanțurile și canalele de acumulare din gospodării pentru a facilita scurgerea apei și să securizeze obiectele amplasate în curți, pe terase și balcoane.

În cazul situațiilor de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.