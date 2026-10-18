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Cod galben de ploi puternice. Meteorologii anunță precipitații abundente timp de 24 de ore

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Cod galben de ploi puternice. Meteorologii anunță precipitații abundente timp de 24 de ore

Republica Moldova se află sub avertizare cod galben de ploi puternice. Potrivit meteorologilor, începând de duminică, 18 octombrie, ora 18:00, și până luni, 19 octombrie, la aceeași oră, sunt prognozate precipitații abundente, care ar putea acumula până la 49 de litri de apă pe metru pătrat. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență, în special în trafic și în zonele predispuse la acumulări de apă.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cantitățile de precipitații vor oscila între 15 și 49 de litri pe metru pătrat, fie prin acumulare pe durata avertizării, fie în intervale scurte de timp.

Cetățenilor li se recomandă să evite deplasările neesențiale în timpul ploilor intense și să nu traverseze drumurile sau zonele inundate. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare între vehicule și să circule cu atenție sporită, din cauza vizibilității reduse și a riscului de acvaplanare.

Totodată, locuitorii sunt îndemnați să verifice sistemele de scurgere a apei din apropierea gospodăriilor, să protejeze bunurile aflate în subsoluri și să evite apropierea de râuri, pâraie sau alte zone unde nivelul apei ar putea crește rapid.

Meteorologii precizează că avertizarea și harta zonelor vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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