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Cod galben de precipitații. Meteorologii anunță ploi puternice în timpul zilei de vineri

Irina Limbas
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Cod galben de precipitații. Meteorologii anunță ploi puternice în timpul zilei de vineri

Republica Moldova se va afla vineri, 23 octombrie, sub cod galben de ploi puternice pe aproape întreg teritoriul, valabil între orele 10:00 și 21:00. Potrivit meteorologilor, precipitațiile ar putea ajunge la 49 de litri pe metru pătrat.

În acest context, cetățenilor li se recomandă să evite deplasările neesențiale în timpul ploilor intense și să nu traverseze drumurile sau zonele inundate. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare între vehicule și să circule cu atenție sporită, din cauza vizibilității reduse și a riscului de acvaplanare.

La fel, locuitorii sunt îndemnați să verifice sistemele de scurgere a apei din apropierea gospodăriilor, să protejeze bunurile aflate în subsoluri și să evite apropierea de râuri, pâraie sau alte zone unde nivelul apei ar putea crește rapid.

Meteorologii precizează că avertizarea și harta zonelor vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate.


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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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