Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în zonele aflate sub cod galben sunt prognozate intensificări ale vântului din vest, cu rafale de 15–20 de metri pe secundă, echivalentul a 54–72 km/h.

În regiunile vizate de codul portocaliu, vântul va sufla și mai puternic, cu rafale de 21–23 de metri pe secundă, adică aproximativ 76–83 km/h.

Zonele pentru care au fost emise cele două niveluri de avertizare sunt indicate pe harta oficială a meteorologilor.

Specialiștii precizează că avertizarea și harta zonelor afectate ar putea fi actualizate, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.