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Cod roșu de ploi și furtuni în Spania. Ambasada Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie

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Cod roșu de ploi și furtuni în Spania. Ambasada Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie

Ambasada Republicii Moldova la Madrid a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni aflați în Spania sau care intenționează să călătorească în acest stat, după ce autoritățile spaniole au emis cod roșu de precipitații abundente și furtuni puternice pe coasta mediteraneană.

Avertizarea meteorologică a fost emisă de Agenția Meteorologică de Stat din Spania (AEMET).

În acest context, Ambasada le recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite zonele afectate de inundații și să respecte eventualele restricții instituite de autoritățile spaniole.

De asemenea, persoanele care se află sau tranzitează zonele vizate sunt îndemnate să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale și să respecte indicațiile serviciilor de urgență.

Atenționarea Ambasadei se adresează inclusiv cetățenilor care intenționează să călătorească în Spania în perioada în care sunt valabile avertizările meteorologice.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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