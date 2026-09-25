Coduri roșu și portocaliu pe mai multe râuri din R. Moldova din cauza debitelor scăzute

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că pe râul Nistru este valabil codul portocaliu, scurgerea apei fiind de aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale. Totodată, pe Prut, codul portocaliu este valabil pe sectoarele Criva-Costești și Ungheni-Brânza, unde scurgerea apei constituie 20-30% din valorile obișnuite. Între Costești și Ungheni este valabil codul galben, cu valori de 35-40%.

Potrivit AMMM, cea mai dificilă situație se înregistrează pe unele râuri mici. Astfel, pentru râurile Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic și Botna a fost emis cod roșu, scurgerea apei fiind de 10% sau mai puțin din media multianuală. În același timp, cod roșu este valabil și pe Ichel, unde nivelul este de circa 15%.

De asemenea, pe râul Vilia este valabil codul portocaliu, cu o scurgere de aproximativ 20%, iar pe Răut, Bâc, Lunga și Căinar – codul galben, valorile fiind de circa 30-40% din mediile lunare multianuale.

Autoritățile precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice.