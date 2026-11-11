Colegiul anticorupție riscă să nu-și înceapă activitatea. Un singur candidat pentru 15 funcții

În cadrul emisiunii „Pe Față” de la postul public Moldova 1, Sergiu Caraman a declarat că, de la intrarea în vigoare a legii privind crearea completelor specializate anticorupție, CSM a organizat mai multe concursuri pentru ocuparea funcțiilor. Unul dintre cei doi candidați înscriși s-a retras după ce Comisia de evaluare externă a propus nepromovarea sa în procedura de vetting.

Potrivit lui Sergiu Caraman, Colegiul anticorupție de la Judecătoria Chișinău își poate începe activitatea doar după numirea a cel puțin trei judecători. Singurul candidat rămas urmează să treacă prin procedurile de evaluare și selecție.

O situație similară se înregistrează la Curtea de Apel Centru, unde, pentru cele șase funcții din completul specializat anticorupție, a candidat o singură persoană. La cel mai recent concurs nu a fost depusă nicio candidatură.

Președintele CSM a menționat că, anticipând dificultățile de ocupare a acestor funcții, Consiliul a decis încă din 2024 specializarea unor judecători în examinarea cauzelor de corupție. Potrivit lui, măsura a contribuit la reducerea duratei de examinare a dosarelor.

La nivel național, sistemul judecătoresc are aproximativ 160 de funcții de judecător vacante. Deficitul este și mai pronunțat în instanțele de apel, unde circa 70% dintre funcții sunt neocupate. Pentru a asigura examinarea dosarelor, CSM a dispus transferul temporar a 30 de judecători.