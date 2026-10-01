Comisarul european Dombrovskis: Integrarea europeană transformă deja economia R. Moldova

Potrivit oficialului european, integrarea are deja efecte concrete. El a menționat aderarea Republicii Moldova la SEPA, care a făcut transferurile din și spre UE mai rapide și mai ieftine, precum și progresele în aprofundarea piețelor financiare, dezvoltarea pieței de capital și atragerea investițiilor. Printre beneficiile integrării, Dombrovskis a menționat și accesul la regimul european de roaming.

„Integrarea nu este ceva ce începe în ziua aderării, dar este ceva ce are loc deja acum, pas cu pas, zi de zi”, a declarat Valdis Dombrovskis.

Comisarul european a subliniat că procesul de convergență nu este automat și depinde de politici corecte, inclusiv în domeniile macroeconomic, fiscal și monetar. Potrivit lui, stabilitatea macroeconomică este esențială pentru atragerea investițiilor, iar Republica Moldova trebuie să-și creeze suficient spațiu fiscal pentru a putea face față eventualelor șocuri.

Dombrovskis a menționat și sprijinul oferit prin Planul de Creștere pentru Moldova, care include asistență financiară și tehnică pentru realizarea reformelor. Potrivit oficialului european, peste 500 de milioane de euro din resursele europene au fost deja puse la dispoziția statului.

Conferința „Spațiul fiscal și ancorarea monetară în contextul integrării accelerate” se desfășoară în perioada 1-2 octombrie și este organizată de BNM, Banca Națională a României și Banca Franței.