Comisarul european Hadja Lahbib: Solidaritatea R. Moldova, în perioade de crize, demonstrează că este un partener de încredere pentru UE

În cadrul unei conferințe de presă susținute împreună cu ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, și ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, Hadja Lahbib a spus că aderarea la UE înseamnă mai mult decât alăturarea la o instituție, ci integrarea într-o comunitate capabilă să-și protejeze cetățenii. Oficiala a evidențiat sprijinul acordat de Republica Moldova Ucrainei după declanșarea războiului de către Rusia.

Hadja Lahbib a apreciat și participarea salvatorilor moldoveni la operațiunile europene de combatere a incendiilor din Grecia. Ea a vizitat echipa USAR a Republicii Moldova, specializată în căutare și salvare urbană, și și-a exprimat speranța că aceasta va obține în curând certificarea internațională. Comisara a îndemnat autoritățile să continue alinierea sistemului național de protecție civilă la standardele europene.

Oficiala a vorbit și despre egalitate, protecția femeilor victime ale violenței, incluziunea persoanelor cu dizabilități și participarea comunității rome. Potrivit ei, Republica Moldova mai are de implementat reforme în domeniul egalității și nediscriminării.

Ministra Natalia Plugaru a menționat că Republica Moldova trece de la gestionarea crizei umanitare la dezvoltarea unor sisteme sociale mai puternice și incluzive. Potrivit ministrei, autoritățile dezvoltă serviciile comunitare și reformează mecanismul de determinare a dizabilității, cu sprijin european, pentru ca protecția socială să fie mai accesibilă și centrată pe drepturile oamenilor.

Ministra Daniella Misail-Nichitin a declarat că autoritățile dezvoltă Sistemul Național de Avertizare Timpurie și consolidează capacitățile de intervenție și protecție a infrastructurii critice. Potrivit oficialei, echipa USAR a Republicii Moldova este pregătită pentru certificarea internațională în 2027.