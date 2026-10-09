Comisarul european pentru apărare: Europa are de învățat de la R. Moldova în combaterea interferențelor rusești

Oficialul european a evidențiat asemănările istorice și geopolitice dintre Republica Moldova și Lituania, amintind că ambele state au fost ocupate de Uniunea Sovietică în urma Pactului Ribbentrop-Molotov și se confruntă astăzi cu amenințări din partea Rusiei.

Kubilius a amintit și faptul că Parlamentul de la Chișinău a fost primul care a recunoscut independența Lituaniei, în 1990.

Comisarul european a atras atenția asupra intensificării amenințărilor la adresa securității Republicii Moldova, invocând incidentele cu drone și tentativele de ingerință ale Moscovei în procesele electorale.

Potrivit oficialului, numai în luna august, pe teritoriul Republicii Moldova s-au prăbușit 13 drone, aproape la fel de multe ca pe parcursul întregului an precedent.

Referindu-se la ultimele alegeri din Republica Moldova, Kubilius a afirmat că acestea au fost marcate de o interferență rusă de o amploare fără precedent, prin finanțări și operațiuni de război informațional.

”Scopul lor: să vă submineze suveranitatea, independența și viitorul european. Dar ați rezistat și ați învins”, a declarat comisarul european.

El a subliniat că reziliența Republicii Moldova și măsurile concrete adoptate de autoritățile de la Chișinău constituie un exemplu pentru celelalte state europene.

”Datorită puterii și rezilienței voastre și acțiunilor concrete, întreaga Europă are de învățat de la Moldova, iar noi îi mulțumim Moldovei”, a afirmat Andrius Kubilius.

Oficialul a evidențiat și sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare și securitate ale Republicii Moldova. El a amintit că țara noastră a fost primul stat care a încheiat un parteneriat de securitate și apărare cu UE, în cadrul căruia au fost dezvoltate mecanisme de răspuns la amenințările cibernetice și hibride.

Printre măsurile menționate se numără Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova, echipele de reacție rapidă, desemnarea unui consilier militar pe lângă Delegația UE și sprijinul acordat consolidării Centrului Național de Gestionare a Crizelor.

Potrivit lui Kubilius, Republica Moldova este, după Ucraina, unul dintre principalii beneficiari ai asistenței europene pentru securitate și apărare.

Sprijinul acordat prin Instrumentul European pentru Pace se ridică la 317 milioane de euro, fonduri destinate consolidării capacităților Forțelor Armate. Din această sumă, 120 de milioane de euro sunt alocate apărării aeriene, sprijin anunțat în luna iunie, a precizat comisarul european.

În finalul mesajului său, Andrius Kubilius a subliniat că integrarea europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei reprezintă o investiție strategică în securitatea întregului continent.

”Viitorul european al Republicii Moldova și Ucrainei sunt cele mai mari garanții pentru securitatea Europei”, a declarat oficialul.

Comisarul european și-a exprimat convingerea că aderarea celor două state la Uniunea Europeană le va oferi protecție, stabilitate și oportunități de dezvoltare, asemenea celor de care a beneficiat Lituania după integrarea europeană.

Totodată, Kubilius a afirmat că succesul european al Republicii Moldova și al Ucrainei ar putea demonstra cetățenilor ruși că există o alternativă la modelul politic promovat de Vladimir Putin.