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Comisarul european Valdis Dombrovskis, în prima sa vizită în R. Moldova. Va avea întrevederi cu Maia Sandu și Vasile Tofan

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Comisarul european Valdis Dombrovskis, în prima sa vizită în R. Moldova. Va avea întrevederi cu Maia Sandu și Vasile Tofan

Comisarul european pentru Economie și Productivitate, Punere în Aplicare și Simplificare, Valdis Dombrovskis, va efectua pe 1 și 2 octombrie prima sa vizită de lucru în Republica Moldova. Oficialul european va avea întrevederi cu președintele Maia Sandu și prim-ministrul Vasile Tofan, precum și cu membri ai Guvernului și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Discuțiile se vor axa pe Planul de creștere pentru Republica Moldova, atragerea investițiilor și măsurile necesare pentru apropierea economiei R. Moldova de piața unică a Uniunii Europene.

Comisarul european va avea, de asemenea, o întrevedere cu guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Ulterior, acesta va susține un discurs în cadrul conferinței anuale a BNM, dedicată coordonării politicilor economice în procesul de integrare europeană.

În aceeași zi, la ora 15:45, Valdis Dombrovskis și premierul Vasile Tofan vor susține o conferință de presă.

Vizita va continua pe 2 octombrie, când oficialul european se va întâlni cu reprezentanții Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. Discuțiile vor avea loc în contextul eforturilor Republicii Moldova de aliniere a politicilor sale economice la cele ale Uniunii Europene.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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