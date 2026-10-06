Comisia de anchetă: Salariul mediu la Moldatsa a crescut cu aproape 100% în șase ani

Potrivit raportului Comisiei, în ultimii doi ani salariul mediu la Moldatsa a crescut cu 71%, de la 37,1 mii de lei în 2023 la 63,6 mii de lei în 2025. Salariul mediu al conducătorului întreprinderii a fost de aproximativ 112,6 mii de lei pe lună.

Comisia constată că, în întreprinderile de stat, nivelul remunerării nu este corelat sistematic cu rezultatele financiare și performanța managerială. Potrivit raportului, salariul median în sectorul întreprinderilor de stat a crescut cu 79% în perioada 2019-2025, în timp ce productivitatea mediană a muncii a avansat cu 67%.

În acest context, Comisia recomandă instituirea unor contracte de performanță cu indicatori publici și evaluări anuale. Pentru neatingerea țintelor, aceasta propune aplicarea unor măsuri precum diminuarea remunerației sau revocarea conducătorilor.

Comisia de anchetă a fost instituită de Parlament pentru a examina activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv gestionarea patrimoniului public și remunerarea conducerii, în contextul informațiilor privind salariile și primele de la Moldatsa. Raportul comisiei a fost înregistrat în Parlament și urmează să fie examinat în plen.