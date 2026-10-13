Comisia de la Veneția cere revizuirea condițiilor de retragere a mandatelor deputaților și protejarea opoziției

În opinia privind statutul, conduita și etica deputaților, Comisia de la Veneția atrage atenția la faptul că refuzul depunerii jurământului nu ar trebui să ducă automat la pierderea mandatului de parlamentar. Experții recomandă sancțiuni mai puțin severe, precum suspendarea anumitor beneficii până la depunerea jurământului.

Totodată, Comisia consideră disproporționată retragerea mandatului pentru absența nemotivată de la activitatea parlamentară timp de peste patru luni. Experții recomandă aplicarea unor sancțiuni disciplinare, fără încetarea mandatului. De asemenea, pierderea mandatului în urma unei condamnări penale ar trebui limitată la infracțiuni grave sau la pedepse deosebit de lungi.

Pe de altă parte, în opinia privind organizarea și funcționarea Parlamentului, Comisia recomandă consolidarea reprezentării opoziției în organele de conducere ale legislativului. Experții propun și extinderea drepturilor opoziției în activitatea parlamentară. Astfel, o minoritate calificată de deputați ar trebui să poată introduce subiecte pe ordinea de zi, solicita constituirea comisiilor de anchetă și iniția dezbateri, fără a depinde de acordul majorității parlamentare. În plus, sunt recomandate ședințe mai frecvente dedicate inițiativelor opoziției și întrebărilor adresate Guvernului.

În același timp, Comisia de la Veneția recomandă și comasarea celor două proiecte într-un singur act normativ, pentru a evita suprapunerile și contradicțiile. Totodată, experții consideră că organizarea și funcționarea Parlamentului ar trebui reglementate printr-un regulament intern, nu printr-un cod.

Cele două opinii au fost solicitate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în mai și august 2026, și au fost adoptate de Comisia de la Veneția în cadrul sesiunii plenare din 9-10 octombrie.