Comisia Europeană a aprobat o nouă tranșă a împrumutului pentru Ucraina, inclusiv pentru achiziția de rachete Patriot

Acest program de asistență financiară constă într-un împrumut din care Ucraina primește în tranșe până la sfârșitul anului viitor 60 de miliarde de euro pentru achiziții militare și 30 de miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar, împrumut pe care Kievul va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti „reparații de război”, altfel va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia și Slovacia, transmite Agerpres.

Una dintre condițiile atașate acordării împrumutului este să se acorde prioritate echipamentelor fabricate în UE. Un sistem antiaerian european comparabil cu sistemul american Patriot este sistemul franco-italian SAMP/T, dar disponibilitatea acestuia este redusă. Prin urmare, statele UE au acceptat o derogare de la condițiile împrumutului, astfel încât Ucraina să poată cumpăra cu aceste fonduri interceptoare Patriot, în valoare de 3,2 miliarde de euro, sumă ce se regăsește în noua tranșă de 6,1 miliarde de euro.

„Astăzi, am aprobat 6,1 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina să achiziționeze diferite produse de apărare în domeniul apărării aeriene și antirachetă, al muniției, al dronelor și al războiului electronic. Cu această aprobare, Ucraina poate achiziționa acum și echipamentul Patriot de care are nevoie pentru a-și proteja mai bine cerul de atacurile fără discriminare ale Rusiei. Împreună cu statele noastre membre și cu NATO, vom continua să obținem rezultate pentru Ucraina, consolidând în același timp propria apărare a Europei”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceste fonduri vor sprijini achiziționarea de produse din domeniul apărării atât de la întreprinderile din UE, cât și de la cele ucrainene. În urma acordului de luni al statelor membre ale UE, decizia permite, de asemenea, Ucrainei să achiziționeze rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot. Finanțat în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde EUR, pachetul include cinci derogări de la condițiile standard de eligibilitate: trei pentru drone și componente fabricate în Ucraina care depășesc pragurile de cost și două pentru echipamente fabricate în SUA, în special rachete PAC-3, inclusiv prin intermediul mecanismului PURL coordonat de NATO.

Prin mecanismul PURL (Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina), țări europene membre ale NATO și Canada cumpără din SUA arme și muniții destinate Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut insistent aliaților Ucrainei să-i furnizeze mai multe rachete Patriot, dar războiul pornit de SUA împotriva Iranului a diminuat sever stocurile de rachete de acest tip, prin urmare Washingtonul își conservă aceste stocuri și a redus drastic livrările către Ucraina.

Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, cu fondurile acum eliberate din împrumutul european Ucraina ar putea achiziționa aproximativ o mie de rachete Patriot, dar majoritatea acestora vor fi livrate abia în anii următori. Prin urmare, el le-a cerut susținătorilor Ucrainei în războiul cu Rusia să urgenteze ajutorul militar oferit Kievului din propriile lor stocuri militare.