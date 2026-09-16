Comisia Europeană pregătește foi de parcurs pentru R. Moldova și alte state candidate care au avansat cel mai mult. Reacția Chișinăului

În discursul său, von der Leyen a menționat explicit Republica Moldova și Ucraina, alături de statele din Balcanii de Vest, atunci când a vorbit despre viitorul proiectului european și despre extinderea Uniunii.

„Este suficient să privim dincolo de granițele noastre pentru a vedea că această idee europeană este în continuare cât se poate de vie. Trebuie doar să privim spre Ucraina și Republica Moldova, spre Balcanii de Vest”, a declarat președintele Comisiei Europene.

Von der Leyen a anunțat că Bruxelles-ul va veni în curând cu foi de parcurs pentru statele candidate care au făcut cele mai mari progrese, subliniind însă că procesul de aderare va rămâne bazat pe merite și pe reformele realizate de fiecare candidat. Respectarea valorilor europene, a insistat oficialul, „nu este negociabilă”.

Drept reacție, viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a salutat anunțul.

„Este un semnal politic important, care arată că eforturile țărilor care livrează reforme sunt recunoscute”, a declarat Gherasimov.

Potrivit acesteia, o asemenea foaie de parcurs ar oferi Republicii Moldova „mai multă claritate și predictibilitate” și ar permite autorităților să-și concentreze mai bine resursele asupra reformelor necesare aderării.

Documentul ar urma să stabilească priorități, termene și rezultate concrete pentru implementarea reformelor și să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare. Gherasimov precizează însă că o asemenea foaie de parcurs nu ar stabili automat data aderării și nici ritmul negocierilor. Acestea vor continua să depindă de progresele înregistrate de fiecare stat candidat.

Republica Moldova este stat candidat la aderarea la UE, iar în vara acestui an Uniunea a deschis primele două clustere de negocieri cu Chișinăul, inclusiv cel privind „valorile fundamentale” și cel privind relațiile externe. Comisia Europeană a calificat anterior progresele Republicii Moldova pe calea aderării drept remarcabile.