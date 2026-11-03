Comisia Europeană publică pe 4 noiembrie Raportul de extindere pentru Republica Moldova

Potrivit Cristinei Gherasimov, Pachetul de extindere reprezintă evaluarea anuală a progreselor fiecărui stat candidat, fiind elaborat câte un raport separat pentru fiecare țară. Aceasta a amintit că, în raportul publicat anul trecut, Republica Moldova a înregistrat progrese pe toate cele 33 de capitole, iar nivelul de pregătire pentru aderare a crescut în două treimi dintre acestea.

Printre domeniile în care au fost consemnate evoluții se numără energia, politica externă, de securitate și apărare, educația și cultura, politica regională și de coeziune, uniunea vamală și libera circulație a capitalului.

Ulterior, în perioada 9-10 noiembrie, Chișinăul va găzdui Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene unde vor fi analizate concluziile și perspectivele raportului.