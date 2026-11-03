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Comisia Europeană publică pe 4 noiembrie Raportul de extindere pentru Republica Moldova

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Comisia Europeană publică pe 4 noiembrie Raportul de extindere pentru Republica Moldova

Comisia Europeană va publica miercuri, 4 noiembrie, Pachetul de extindere pentru anul 2026, care va include evaluarea progreselor înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE. Documentul va indica evoluțiile pe fiecare dintre cele 33 de capitole de negocieri și va conține recomandări pentru reformele necesare în următoarele 12 luni, susține vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

Potrivit Cristinei Gherasimov, Pachetul de extindere reprezintă evaluarea anuală a progreselor fiecărui stat candidat, fiind elaborat câte un raport separat pentru fiecare țară. Aceasta a amintit că, în raportul publicat anul trecut, Republica Moldova a înregistrat progrese pe toate cele 33 de capitole, iar nivelul de pregătire pentru aderare a crescut în două treimi dintre acestea.

Printre domeniile în care au fost consemnate evoluții se numără energia, politica externă, de securitate și apărare, educația și cultura, politica regională și de coeziune, uniunea vamală și libera circulație a capitalului.

Ulterior, în perioada 9-10 noiembrie, Chișinăul va găzdui Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene unde vor fi analizate concluziile și perspectivele raportului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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