Comisia Europeană pune la dispoziție o finanțare suplimentară din partea UE pentru consolidarea securității frontierelor

Aceasta are scopul de a sprijini măsurile ce implică drone și sisteme antidrone pentru consolidarea securității la frontierele externe ale UE, potrivit unui comunicat al executivului UE, scrie Agerpres.

Această nouă finanțare se adaugă unei alocări inițiale de 250 de milioane de euro, așa cum s-a anunțat în decembrie 2025. Ea va sprijini autoritățile naționale din 16 state membre ale UE (Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, România și Spania) și o țară asociată spațiului Schengen (Norvegia), prin îmbunătățirea supravegherii aeriene a frontierelor, creșterea gradului de conștientizare la nivel instituțional și sporirea capacității autorităților naționale de a răspunde amenințărilor la adresa securității.

Scopul este de a proteja frontierele terestre și maritime, precum și porturile, aeroporturile și punctele de trecere a frontierei. Finanțarea ar trebui să consolideze capabilitățile autorităților de frontieră de a detecta și de a monitoriza activitatea dronelor neautorizate, amenințările hibride și criminalitatea transfrontalieră la frontierele externe ale UE sau în apropierea acestora.

De asemenea, finanțarea va susține integrarea sistemelor de drone și antidrone în cadrele naționale de supraveghere a frontierelor. Aceasta include dezvoltarea informatică, formarea și o cooperare mai strânsă între autoritățile relevante.

Proiectele din țările selectate menționate mai sus vor fi integrate în programele IMFV ale țărilor și ar trebui să fie implementate în cursul actualei perioade de programare, finanțarea fiind disponibilă până la 31 decembrie 2029.

Această inițiativă demonstrează angajamentul Uniunii Europene față de o gestionare mai solidă și mai coordonată a frontierelor, sporind securitatea frontierelor externe ale UE și protejând cetățenii din întreaga Europă.