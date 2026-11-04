Comisia Europeană: R. Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat, în cadrul prezentării raportului în Parlamentul European, că R. Moldova și Ucraina, care parcurg împreună procesul de aderare, au dat dovadă de reziliență și de angajament față de parcursul european. Totodată, comisarul a anunțat că Uniunea Europeană a pregătit foi de parcurs pentru cele două state, care vor stabili prioritățile pentru anul viitor, transmite IPN.

Marta Kos a menționat că foi de parcurs au fost elaborate și pentru Albania și Muntenegru. În cazul Muntenegrului, comisarul a menționat că, dacă negocierile vor continua în ritmul actual, UE este pregătită să semneze tratatul de aderare în iunie 2027, iar țara ar putea deveni membră a Uniunii în 2028.

Potrivit raportului, Comisia Europeană a constatat că recomandările adresate R. Moldova anul trecut au fost implementate în mare parte. Pentru 2027, executivul european recomandă Chișinăului să finalizeze reorganizarea transparentă a instituțiilor publice centrale, să continue reforma administrației publice locale, să asigure respectarea regulilor fiscale și să sporească transparența și responsabilitatea bugetară.

În același timp, documentul menționează că R. Moldova a continuat să acorde prioritate reformelor privind integrarea europeană, alinierii la standardele UE, dezvoltării economice și consolidării rezilienței democratice, în pofida presiunilor exercitate de Rusia, care urmăresc destabilizarea statului, și a provocărilor generate de războiul de agresiune ruse în Ucraina.

Totodată, raportul precizează că UE rămâne pe deplin angajată în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova, precum și a soluționării pașnice a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a republicii în limitele frontierelor sale recunoscute internațional.