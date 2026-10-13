Companiile aeriene nu vor putea impune acordarea de vouchere în locul compensațiilor pentru pasageri

Companiile aeriene nu vor putea impune unilateral acordarea despăgubirilor sub formă de vouchere sau credite în conturile utilizatorilor. Prevederile se regăsesc într-un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, transmite IPN.

Potrivit MIDR, pasagerii vor putea opta pentru primirea compensațiilor în numerar, prin transfer bancar, ordin de plată sau cec bancar. Operatorii aerieni nu vor putea impune acordarea despăgubirilor fără acordul expres, prealabil și în scris al pasagerilor, pentru o orice altă formă de plată a despăgubirilor.

Totodată, companiile aeriene nu vor putea adopta sau aplica regulamente și politici interne care limitează drepturile pasagerilor. Prin urmare, orice clauză contrară prevederilor regulamentului va fi considerată ilegală.

În același timp, proiectul mai prevede acordarea expresă a compensațiilor pentru întârzieri de cel puțin trei ore la sosire, un drept deja recunoscut în practică, dar reglementat neclar. Potrivit MIDR, în ultimul an, AAC a înregistrat șapte petiții privind compensarea unor întârzieri. Două decizii au fost contestate, iar una dintre cauze a ajuns în instanță.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că proiectul a fost elaborat în vederea alinierii legislației naționale la normele europene. Modificările nu presupun cheltuieli suplimentare din bugetul de stat și nu instituie obligații noi pentru operatorii aerieni, ci clarifică aplicarea celor existente. Hotărârea ar urma să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, dacă va fi aprobată de Guvern.