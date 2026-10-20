Compensațiile la energie ar putea ajunge la 670 de mii de familii în această iarnă. Cererile urmează să fie depuse de pe 2 noiembrie

„Anul acesta va trebui chiar să creștem numărul familiilor pe care le vom asigura cu aceste compensații”, a afirmat premierul la Exclusiv TV, explicând că evoluția tarifelor la energie a determinat Guvernul să renunțe la planul inițial de reducere treptată a sprijinului.

Potrivit lui Vasile Tofan, în sezonul rece precedent compensațiile au fost acordate pentru aproximativ 620 de mii de familii, ceea ce a reprezentat peste 1,2 milioane de persoane. Pentru această iarnă, estimările preliminare indică aproximativ 670 de mii de gospodării beneficiare.

„Criteriile nu vor deveni mai stricte în ceea ce privește determinarea vulnerabilității”, a precizat premierul.

El a adăugat că verificările vor fi mai atente pentru a se asigura că ajutorul este acordat celor care au cea mai mare nevoie de el.

Sistemul de evaluare a vulnerabilității energetice a fost elaborat împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și ia în calcul cheltuielile gospodăriei pentru energie. Pe lângă veniturile declarate la Serviciul Fiscal de Stat și datele privind prestațiile sociale, autoritățile vor analiza și indicatori indirecți ai situației financiare.

„Ne dorim să ne asigurăm că persoanele care, pe hârtie, nu au venituri, dar câștigă mult din diferite surse, să nu fie prioritizate la acordarea compensațiilor”, a explicat Vasile Tofan.

Printre elementele care ar putea fi examinate se numără deținerea unei mașini noi, încasarea unor dividende, existența unor depozite bancare mari, consumul ridicat de gaze și valoarea cadastrală a locuinței.

Premierul a subliniat că sprijinul pentru gospodării nu reprezintă o soluție definitivă pentru tarifele ridicate. El a pus scumpirea gazelor pe seama situației de pe piața internațională și a reducerii ofertei.

„Aceste tarife nu vor rămâne ridicate pentru totdeauna”, a declarat Vasile Tofan, menționând că prețurile de pe piața europeană indică, potrivit estimărilor actuale, o posibilă scădere pe termen mediu. Totuși, evoluția tarifelor va depinde de condițiile de pe piața energetică, iar prognozele nu reprezintă o garanție.

Referindu-se la structura tarifului la gazele naturale, premierul a spus că puțin peste 17 lei din tarif reprezintă costul gazului, aproximativ cinci lei revin distribuției prin Moldovagaz, iar componenta Energocom este de circa 55 de bani.

„Sunt de acord cu dumneavoastră, fiecare ban contează”, a afirmat Tofan, explicând că Guvernul urmărește reducerea unor cheltuieli, inclusiv prin reorganizarea întreprinderilor regionale ale Moldovagaz și diminuarea numărului de verificări tehnice ale contoarelor. Premierul a menționat și reducerea unor costuri administrative la Energocom.

În ceea ce privește achizițiile de gaze, Vasile Tofan a declarat că susține contracte pe termen mediu, de trei până la cinci ani, pentru anumite volume, în locul unor angajamente de zece sau douăzeci de ani. Prețurile ar putea fi calculate în baza unor formule care combină cotațiile europene TTF și cele ale petrolului Brent, cu scopul de a reduce volatilitatea.

Programul „Ajutor la contor” va oferi, pentru al cincilea an consecutiv, compensații la energie gospodăriilor vulnerabile, în perioada noiembrie-martie. Ajutorul este acordat sub formă de plată monetară, care este achitată lunar. În acest scop, din bugetul de stat, în anul 2024, s-a alocat 1,5 miliarde de lei, iar în anul 2025 - 2,34 de miliarde de lei.

În sezonul precedent, compensațiile au variat între 500 și 1 000 de lei, iar media a fost de aproximativ 750 de lei pentru o gospodărie. Suma alocată a fost de circa 2,5 miliarde de lei.