Compensațiile la energie: Guvernul mizează pe buget, dar și pe sprijinul donatorilor

Potrivit oficialei, amploarea programului de compensații va depinde de resursele financiare pe care autoritățile vor reuși să le obțină de la partenerii externi, transmite IPN.

Natalia Plugaru spune că autoritățile pornesc de la obiectivul de a menține cel puțin nivelul de sprijin acordat în sezonul precedent, în condițiile creșterii semnificative a prețului la gaz.

„Pentru că prețurile au crescut atât de brusc, aproape cu 80% la gaz, înțelegem că nu putem să lăsăm oamenii în iarnă. Linia de la care nu vrem să coborâm este de 620 de mii de gospodării, câte au fost și anul trecut. Compensațiile vor fi oferite din noiembrie până în martie, cinci luni. Numărul de gospodării va fi cel puțin 620 de mii sau chiar mai mult”, a explicat ministra în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

Autoritățile mizează atât pe resursele din bugetul național, cât și pe contribuții din partea donatorilor externi. „Totul depinde de bugetul de pe intern, dar și de bugetul pe care încercăm să-l mobilizăm de la donatori. Mesajul donatorilor a fost că vor reveni în capitalele lor ca să vadă ce bugete ar fi disponibile. Dar trebuie să înțelegem că și țările din Europa trec printr-o situație de criză”, a mai spus Natalia Plugaru.

În același timp, autoritățile analizează o eventuală ajustare a regulilor de acordare a compensațiilor, astfel încât sprijinul să fie direcționat mai strict către gospodăriile cu venituri reduse.

„Ne gândim să restrângem criteriile. Scopul nostru e să ajungem la persoanele care nu au nici dividende, nici venituri din dobânzi. Cu siguranță, compensația minimă nu va fi mai mică de 500. Cu limita maximă ne gândim dacă rămânem la 1000 de lei sau vom avea posibilitatea să mai creștem suma”, a punctat ministra Muncii și Protecției Sociale.