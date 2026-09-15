Compensațiile pentru sezonul rece: Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează data de la care pot fi depuse cererile

Potrivit ministerului, în prezent sunt în desfășurare pregătirile pentru Programul de compensații la energie din următorul sezon rece. Autoritățile precizează că data începerii înregistrărilor va rămâne aceeași „ca în anii precedenți”.

Instituția și-a cerut scuze pentru confuzia creată și a precizat că informațiile privind procedura de solicitare a compensațiilor vor fi anunțate din timp.

„Vom comunica din timp toate detaliile, astfel încât fiecare familie să știe exact când și cum poate solicita compensația”, se arată în mesajul ministerului.

Deocamdată, autoritățile nu au prezentat detalii despre valoarea compensațiilor sau criteriile de eligibilitate pentru sezonul rece 2026–2027.