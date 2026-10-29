Compromiterea datelor a circa 750 de mii de cetățeni // Igor Grosu anunță o anchetă și audieri în Parlament

Potrivit lui Grosu, decizia de a organiza audieri a fost luată în unanimitate de membrii Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, la propunerea președintelui acesteia, Lilian Carp.

„Pentru a afla care instituție se face responsabilă trebuie să există această evaluare, această anchetă. O va face și Executivul pe partea sa”, a declarat Igor Grosu.

În debutul ședinței plenare a Parlamentului, Lilian Carp a anunțat că audierile vor avea loc miercuri, 4 noiembrie. Potrivit deputatului, ținând cont de prezentarea unor informații cu caracter confidențial, ședința va fi una cu ușile închise.

Amintim că, în perioada 19–23 octombrie, mai multe servicii publice digitale din Republica Moldova au fost ținta unui atac cibernetic de amploare. Potrivit autorităților, atacatorii au încercat să obțină informații despre aproximativ un milion de IDNP-uri, reușind să extragă date personale aferente a circa 750.000 dintre acestea. Printre informațiile vizate se numără numele, prenumele, datele de naștere, informații despre membrii familiei, pensii, prestații sociale și date financiare.

Atacul a fost oprit pe 23 octombrie, iar pentru a preveni alte incidente, autoritățile au suspendat temporar 82 de servicii publice digitale și peste 30 de sisteme informaționale și panouri de administrare. Ulterior, pe 25 și 27 octombrie, au fost înregistrate noi tentative de acces neautorizat, însă acestea au fost blocate.

În urma incidentului, directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a demisionat, iar conducerea instituției a fost preluată temporar de Artiom Cociu. Premierul Vasile Tofan a recunoscut că unele sisteme informatice aveau vulnerabilități și a anunțat măsuri suplimentare pentru consolidarea securității cibernetice.

Totodată, președintele Maia Sandu a anunțat convocarea Consiliului Național de Securitate pentru evaluarea incidentului și a riscurilor asupra infrastructurii digitale a statului.