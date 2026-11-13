Concluzia anchetatorilor bulgari după ce l-au audiat din nou pe șoferul român de camion. Noi date din anchetă

Camionul condus de șoferul român în vârstă de 62 de ani nu a fost implicat în coliziunea fatală care a cauzat accidentul, ci a devenit un obstacol pe șosea, a declarat directorul interimar al Serviciului Național de Investigații din Bulgaria, Marian Marinov, informează Novinite , preluat de hotnews.ro.

Românul a fost eliberat joi seara târziu, după ce a fost interogat pentru a doua oară, conform sursei citate.

Anchetatorii i-au audiat pe toți care se aflau la locul accidentelor soldate cu 12 morți și 50 de răniți și au dispus examinarea medicală medico-legală a celor care și-au pierdut viața în tragedia produsă pe autostradă, a precizat Marinov.

Aceeași procedură va fi efectuată și în cazul persoanelor rănite, în timp ce aproximativ 100 de persoane care au fost martore în apropierea accidentelor în lanț vor fi audiate de polițiști.

Marinov a subliniat că ancheta încă se află la început și nu se pot trage concluzii privind cum s-a produs carambolurile.

Ce îngreunează ancheta

Anchetatorii verifică dacă un vehicul s-a defectat și s-a oprit în fața camionului condus de șoferul roman, forțându-l să frâneze. În plus, polițiștii verifică dacă șoferii implicați au păstrat distanța de siguranță față de vehiculele din fața lor.

Șeful interimar al Serviciului Național de Investigații a precizat că stabilirea exacta a desfășurării evenimentelor este dificilă, deoarece fiecare coliziune ulterioară a schimbat pozițiile vehiculelor implicate în impactul precedent.

„Acest camion nu a cauzat accidentul; a fost un obstacol pe drum. Accidentul a fost cauzat de vehiculul care l-a lovit – în acest caz, un autobuz. Responsabilitatea șoferului camionului depinde de o varietate de circumstanțe”, a declarat Marinov.

El a înaintat două variante ca posibile explicații pentru care s-a oprit camionul: fie un vehicul i-a blocat calea, fie șoferul a redus viteza din cauza ceții și a vizibilității reduse, astfel încât șoferul din spatele lui nu a mai avut timp să reacționeze și să frâneze.

Anchetatorii au cerut informații despre starea drumului

Între timp, Parchetul a solicitat Agenției pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria să furnizeze toate documentele privind reparațiile efectuate pe sectorul de drum unde au avut loc cele două accidente, precum și documentele legate de punerea în funcțiune a acestuia.

Însă Marinov a subliniat că starea drumului nu este neaparăt un factor determinant al accidentului.

Anchetatorii au stabilit o legătură cauzală între primul carambol și accidentul ulterior care s-a produs pe sensul opus. Marinov a subliniat că vehiculele implicate în al doilea accident nu aveau suficientă vizibiliate din cauza ceții.

Amintim că cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața marți, 10 octombrie, în urma unor accidente rutiere în lanț, în care au fost implicate zeci de vehicule, pe ambele sensuri ale unui tronson de autostradă din sud-estul Bulgariei.

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