În cadrul ședinței CSM, candidații și-au prezentat viziunile privind conducerea instanței supreme și prioritățile pentru dezvoltarea acesteia, transmite IPN.

Stela Procopciuc, care exercită interimatul funcției de președinte al CSJ din martie 2024, a pledat pentru continuarea reformelor și a proceselor inițiate în perioada mandatului său. Printre prioritățile enunțate se numără unificarea practicii judiciare, consolidarea independenței și credibilității instanței, precum și modernizarea activității acesteia.

Vladislav Gribincea a susținut, în schimb, necesitatea unor schimbări mai ample în cadrul CSJ. Acesta și-a propus să sporească eficiența instanței, să îmbunătățească calitatea hotărârilor, să accelereze digitalizarea și să reducă numărul dosarelor pendinte. Candidatul a precizat că, la momentul prezentării viziunii sale, pe rolul CSJ se aflau aproximativ 8 500 de dosare.

Cei doi au fost înaintați la concurs după ce au obținut numărul minim de voturi în plenul CSJ. În urma eșecului de la CSM, plenul Curții urmează să propună noi candidați, care pot fi inclusiv Procopciuc și Gribincea. Ulterior, CSM va organiza un nou concurs pentru funcția de președinte al instanței supreme.