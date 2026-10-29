Condiții noi pentru deschiderea fermelor mici în intravilanul localităților

Potrivit proiectului, amplasarea exploatațiilor, altele decât cele nonprofesionale, va putea fi permisă printr-o decizie a consiliului local. Fermele vor putea crește o singură specie de animale, în limitele stabilite de lege.

O astfel de exploatație va putea avea cel mult 30 de bovine, 30 de cabaline, 150 de ovine sau caprine, 150 de porcine, trei mii de iepuri, trei mii de păsări, cu excepția struților și prepelițelor, 100 de struți, 50 de mii de prepelițe și porumbei sau 100 de familii de albine. Proiectul permite și creșterea melcilor pe o suprafață de cel mult cinci mii de metri pătrați, precum și a până la trei mii de animale de blană.

Inițiativa modifică și legislația sanitar-veterinară. Începând cu 1 ianuarie 2027, autorizațiile pentru fermele de păsări care produc ouă vor fi eliberate doar dacă acestea asigură condiții de protecție și bunăstare echivalente cerințelor Uniunii Europene.

Totodată, introducerea pe piață, comercializarea și utilizarea medicamentelor de uz veterinar vor fi condiționate de înregistrarea prealabilă și obligatorie a datelor în sistemul informațional de trasabilitate și utilizare a acestor medicamente.

Proiectul prevede și majorarea amenzilor pentru achiziționarea animalelor care nu sunt identificate și înregistrate în Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor. Sancțiunile vor fi între 1 000 și 1 500 de lei pentru persoanele fizice și între 1 500 și 2 500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere, pentru fiecare animal neidentificat sau neînregistrat.