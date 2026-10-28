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Conectare energetică România-R. Moldova // Vasile Tofan și Luca Niculescu au vizitat Stația Electrică Chișinău

Cristina Vlah
Conectare energetică România-R. Moldova // Vasile Tofan și Luca Niculescu au vizitat Stația Electrică Chișinău

Prim-ministrul R. Moldova, Vasile Tofan, și prim-ministrul României, Luca Niculescu, au vizitat Stația electrică Chișinău, unde cei doi oficiali au fost informați despre stadiul lucrărilor de construcție.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, echipa responsabilă de realizarea proiectului a solicitat convocarea comisiei de recepție a lucrărilor de construcție. Aceasta reprezintă ultima etapă înainte de punerea în funcțiune a liniei electrice și darea acesteia în exploatare comercială.

Lucrările de modernizare a Stației electrice Chișinău au fost realizate de consorțiul româno-german format din Siemens Energy, Electromontaj și Energotech, responsabil de proiectarea, furnizarea și instalarea echipamentelor.

Este de menționat că Linia electrică Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de 157 de kilometri, va permite transportul energiei electrice din România direct către centrul Republicii Moldova. Aceasta face parte dintr-un proiect strategic de construcție a Liniei electrice Vulcănești–Chișinău, care va consolida independența și securitatea energetică a Republicii Moldova. De asemenea, proiectul va consolida conexiunile energetice ale R. Moldova cu România și cu piața europeană.

Proiectul este finanțat de Grupul Băncii Mondiale, în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic al Republicii Moldova.

 

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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