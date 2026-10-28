Conectare energetică România-R. Moldova // Vasile Tofan și Luca Niculescu au vizitat Stația Electrică Chișinău

Potrivit unui comunicat al Guvernului, echipa responsabilă de realizarea proiectului a solicitat convocarea comisiei de recepție a lucrărilor de construcție. Aceasta reprezintă ultima etapă înainte de punerea în funcțiune a liniei electrice și darea acesteia în exploatare comercială.

Lucrările de modernizare a Stației electrice Chișinău au fost realizate de consorțiul româno-german format din Siemens Energy, Electromontaj și Energotech, responsabil de proiectarea, furnizarea și instalarea echipamentelor.

Este de menționat că Linia electrică Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de 157 de kilometri, va permite transportul energiei electrice din România direct către centrul Republicii Moldova. Aceasta face parte dintr-un proiect strategic de construcție a Liniei electrice Vulcănești–Chișinău, care va consolida independența și securitatea energetică a Republicii Moldova. De asemenea, proiectul va consolida conexiunile energetice ale R. Moldova cu România și cu piața europeană.

Proiectul este finanțat de Grupul Băncii Mondiale, în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic al Republicii Moldova.