Conferința dedicată întoarcerii copiilor ucraineni // Mihai Popșoi a cerut investigarea și tragerea la răspundere pentru crimele comise în Ucraina

În discursul său, Mihai Popșoi a exprimat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu poporul ucrainean și a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și pentru realizarea unei păci juste și durabile.

„În spatele fiecărui caz se află o viață afectată de război. Nu există nicio justificare pentru tortură, tratamente degradante, detenție ilegală sau transfer forțat. Întoarcerea fiecărui copil acasă înseamnă o familie din nou împreună și un viitor care poate fi reconstruit, iar eliberarea fiecărui civil deținut ilegal înseamnă redobândirea libertății, a demnității și speranței”, a spus Mihai Popșoi.

De asemenea, șeful diplomației moldovenești a pledat pentru consolidarea forțelor internaționale pentru identificarea și revenirea în siguranță acasă a copiilor ucraineni transferați în mod forțat, precum și pentru eliberarea civililor deținuți ilegal și a prizonierilor de război. Mihai Popșoi a condamnat ferm agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și a reiterat necesitatea respectării dreptului internațional umanitar.

Ministrul a mai spus că este necesară investigarea și tragerea la răspundere pentru crimele internaționale și încălcările grave ale drepturilor omului comise în contextul războiului agresiunii împotriva Ucrainei. În acest context, oficialul a menționat contribuția Republicii Moldova, în perioada Președinției la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, la consolidarea mecanismelor de responsabilizare, inclusiv prin adoptarea, la Chișinău, a Rezoluției privind instituirea Acordului parțial extins referitor la Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei.

„Tragerea la răspundere înseamnă să se facă dreptate pentru crimele comise, dar și să contribuim împreună la construirea unui viitor mai sigur”, a declarat Mihai Popșoi.

În încheiere, demnitarul a reiterat că R. Moldova va continua să fie alături de Ucraina, atât la nivel bilateral, cât și în forurile multilaterale, precum și să sprijine eforturile internaționale pentru întoarcerea în siguranță a copiilor ucraineni, eliberarea persoanelor deținute și protejarea drepturilor acestora.

Menționăm că, în acest an a avut loc cea de-a doua Conferință ministerială dedicată întoarcerii copiilor ucraineni, a civililor reținuți și a prizonierilor de război. Ea a avut genericul „Căi spre pace” și a fost organizată la Toronto de Canada, în comun cu Ucraina și Norvegia. Reuniunea a întrunit peste 80 de delegații, conduse de miniștri de externe și reprezentanți ai organizațiilor internaționale.