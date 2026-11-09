Conferința privind extinderea UE începe astăzi la Chișinău. Președintele Maia Sandu și comisara europeană Marta Kos deschid evenimentul

Conferința se va desfășura în perioada 9–10 noiembrie, la Palatul Republicii, sub genericul „Pachetul de extindere 2026: Avansarea negocierilor de aderare la UE prin reforme, dialog, transparență și coeziune socială”. Potrivit organizatorilor, peste 700 de participanți s-au înregistrat la eveniment, iar 70 de vorbitori vor contribui la dezbaterile din cele două zile.

Prima zi a conferinței va fi dedicată Pachetului de extindere 2026 și reformelor necesare în domeniile de negociere. Programul va include prezentarea Raportului de extindere 2026 pentru Republica Moldova, susținută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, precum și o sesiune plenară consacrată viitorului extinderii UE, accelerării procesului de aderare și reformei instituționale

Agenda va continua cu dezbateri tematice despre reforma justiției și combaterea corupției, reforma administrației publice locale, pregătirea economiei pentru integrarea în piața unică europeană, tranziția verde, securitate și reziliență, protecția socială și viitorul agriculturii în contextul aderării la UE.

În cea de-a doua zi, conferința va continua în formatul Forumului de Integrare Europeană, cu discuții despre rolul Parlamentului, respectarea statului de drept și contribuția societății civile și a mass-mediei la procesul de aderare.

Evenimentul este organizat de Biroul pentru Integrare Europeană, Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Fundația Friedrich Ebert, în parteneriat cu Comisia pentru integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Asociația pentru Politică Externă și World Justice Project, cu sprijinul mai multor parteneri internaționali.

Pe 4 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat Pachetul de extindere pentru 2026, care include evaluarea progreselor Republicii Moldova în procesul de aderare la UE și o foaie de parcurs pentru următoarea etapă a negocierilor.

Republica Moldova a deschis până în prezent patru dintre cele șase clustere de negociere, care cuprind 24 de capitole. Comisia Europeană consideră că țara a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea și a ultimelor două clustere – „Agenda verde și conectivitate sustenabilă” și „Resurse naturale, agricultură și coeziune” – și îndeamnă statele membre să faciliteze deschiderea acestora până la sfârșitul anului 2026. Foaia de parcurs prevede, de asemenea, că Republica Moldova ar putea închide provizoriu 25 de capitole de negociere în 2027, dacă va menține ritmul reformelor și va îndeplini condițiile stabilite.