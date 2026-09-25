Confiscările de active din Rusia sperie marile companii şi descurajează investiţiile, avertizează şeful VTB

Din 2022, autorităţile ruse au confiscat active evaluate la aproximativ 7.600 de miliarde de ruble, echivalentul a 89,5 miliarde de dolari, invocând motive precum corupţia şi securitatea naţională, potrivit unei estimări din septembrie a firmei de avocatură Nektorov, Saveliev & Partners din Moscova, transmite Reuters, preluat de news.ro.

”Mulţi oameni investesc, inclusiv mari antreprenori, dar nu în afacerile lor principale. Încearcă să plaseze banii în altă parte, spunând: «Oricum ne vor lua asta»”, a declarat Kostin. Şeful VTB consideră că aceste temeri sunt exagerate, dar a recunoscut că ele există şi a cerut protejarea mediului de afaceri şi o abordare prudentă în privinţa drepturilor de proprietate.

În 2024, preşedintele Vladimir Putin a recunoscut existenţa unei serii de confiscări, dar a susţinut că acestea sunt justificate numai atunci când acţiunile proprietarilor afectează securitatea sau interesele naţionale ale Rusiei. În acest an, Moscova a introdus şi un termen-limită pentru majoritatea proceselor prin care sunt contestate privatizările, după ce cea mai mare organizaţie patronală din ţară i-a semnalat lui Putin creşterea numărului de confiscări.

Banca centrală a Rusiei a observat între timp o creştere a investiţiilor ruseşti în companii din străinătate. Datele sale indică ieşiri de capital de peste 17 miliarde de dolari între ianuarie şi iulie, la care se adaugă alte 10 miliarde de dolari în tranzacţii transfrontaliere pe care instituţia nu le-a putut identifica.

Confiscările au vizat şi subsidiare ale companiilor străine. La începutul lunii septembrie, Kremlinul a transferat sub administrare temporară activele din Rusia ale Nestlé şi Auchan, argumentând că firmele provin din ţări considerate ”neprietenoase”.

Kostin a afirmat că climatul general pentru investiţii se deteriorează, deşi Rusia înregistrează o creştere a investiţiilor chineze şi a interesului investitorilor arabi.

”Principalul factor în viitor va fi geopolitica. Dacă geopolitica se îmbunătăţeşte, situaţia economică se va îmbunătăţi şi vor urma investiţiile”, a spus şeful VTB.