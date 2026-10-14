Conflictul lui Trump cu senatorii republicani după acordul pentru motorina lui Putin. „Rusia este, în cel mai bun caz, rivalul nostru”

Patru senatori republicani - Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), John Curtis (Utah) și Thom Tillis (Carolina de Nord) - s-au pronunțat deja împotriva acordului controversat dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Mulți alții sunt probabil critici în privat față de această mișcare surprinzătoare, pe care Trump a pus-o în aplicare fără avertisment prealabil sau consultare cu senatorii republicani, potrivit The Hill, preluat de Digi24.ro.

„Cred că sunt mult mai mulți oameni care critică această decizie în privat. Întrebarea este dacă vor să o facă publică”, a declarat Vin Weber, strateg al Partidului Republican și fost membru al conducerii republicane din Camera Reprezentanților.

Cu doar două luni în urmă, Senatul a adoptat un pachet dur de sancțiuni împotriva Rusiei, pe care Donald Trump l-a amânat luni de zile, în ciuda presiunii crescânde din partea colegilor republicani de a-l aproba.

„Riscul politic mai mare pentru președinte în această privință - dacă este vorba de un risc politic - este că există o bază substanțială de sprijin în cadrul partidului său pentru adoptarea unei atitudini foarte dure față de Rusia, pe care el nu pare să o împărtășească”, a spus Weber.

Pe măsură ce trec zilele, se așteaptă ca tot mai mulți senatori republicani să condamne acordul lui Trump cu Rusia, care va genera sute de milioane de dolari pentru economia rusă și ar putea-o pune într-o poziție mai favorabilă pentru a continua războiul împotriva Ucrainei. Conform acordului, SUA ar urma să cumpere aproximativ 2,5 milioane de tone de combustibil de la Rusia.

„Sprijinul profund pentru Ucraina în această luptă nu ar trebui subestimat nici în rândul republicanilor, nici în rândul populației americane în general. Majoritatea americanilor și-au petrecut întreaga viață conștientizând că Rusia este, în cel mai bun caz, rivalul nostru și, în cel mai rău caz, dușmanul nostru declarat”, a spus Weber.

„Ei sunt profund implicați în sprijinirea Ucrainei, atât din punct de vedere emoțional, cât și în alte moduri.”

„Un gest de disperare”

Trump se confruntă cu presiuni să ia măsuri în legătură cu prețurile ridicate ale combustibilului și motorinei, care au crescut din cauza războiului din Iran.

Un consilier republican de rang înalt din Senat și-a exprimat speranța că acordul ar putea oferi un ajutor crucial candidaților republicani în sprintul final către ziua alegerilor.

„Trump își dă seama că prețurile motorinei sunt foarte mari și cred că încearcă să facă tot ce poate pentru a le reduce. Din câte se pare, a făcut un pact cu diavolul”, a spus sursa.

Danielle Pletka, o distinsă cercetătoare principală specializată în politica externă și de apărare a SUA la American Enterprise Institute, a calificat acordul privind motorina drept „o salvare pentru Putin” într-un moment în care ofensiva rusă s-a împotmolit în Ucraina.

Ea a sugerat însă că Trump este „disperat” să reducă prețurile la motorină, având în vedere că sondajele arată acum că democrații sunt favoriți să câștige Camera Reprezentanților și, posibil, chiar și Senatul, la alegerile de luna viitoare.

„Este doar un gest de disperare al unui președinte care nu înțelege cum este perceput acest lucru”, a spus ea, calificând ridicarea sancțiunilor drept „o salvare pentru Putin într-un moment în care acesta pierde teren. Pare un pact între doi oameni disperați”.

Senatorii care au votat în favoarea unui nou pachet de sancțiuni dure împotriva Rusiei nu sunt încântați de perspectiva ca Statele Unite să cumpere acum sute de mii de tone de motorină rusă, mai ales că au depus eforturi luni de zile pentru a împiedica China și India să achiziționeze produse energetice rusești.

Collins, care se află într-o luptă dură pentru realegere într-un stat pe care Trump l-a pierdut în cele trei campanii prezidențiale ale sale, l-a criticat pe comandantul suprem pentru că nu respectă legislația privind sancțiunile împotriva Rusiei pe care a promulgat-o luna trecută.

„Mă opun deciziei președintelui Trump de a ridica sancțiunile privind achiziționarea de motorină din Rusia. Am fost una dintre inițiatoarele legii privind sancțiunile împotriva Rusiei, pe care președintele a semnat-o recent, dar pe care acum nu o respectă”, a scris duminică pe rețelele sociale Collins, care prezidează Comisia pentru alocări bugetare a Senatului.

„Încearcă să găsească un echilibru”

Ea s-a alăturat altor trei senatori republicani și trei democrați într-o declarație comună în care îl critică dur pe Trump pentru că a încălcat o lege din 2022 care interzice importurile de energie din Rusia.

„Congresul a interzis în mod explicit importurile de energie din Rusia în 2022 pentru a împiedica ca dolarul american să finanțeze războiul brutal al lui Putin împotriva Ucrainei. Congresul a fost clar: SUA nu ar trebui să importe petrol din Rusia până când aceasta nu își încetează agresiunea împotriva Ucrainei și nu renunță la amenințările împotriva aliaților noștri din NATO”, a declarat Collins într-o declarație comună alături de colegii republicani Murkowski, Tillis și Curtis, precum și de senatorii democrați Ron Wyden (Oregon), Richard Blumenthal (Connecticut) și Jeanne Shaheen (New Hampshire), care este, de asemenea, membru de rang înalt în Comisia pentru Relații Externe a Senatului.

„Decizia președintelui Trump de a permite importurile de motorină rusă în SUA contravine în mod direct acestei legi”, au declarat senatorii, subliniind că administrația nu a consultat Congresul și nici nu a oferit o explicație care să justifice ridicarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc, așa cum prevede legea.

Republicanii recunosc că prețurile ridicate ale motorinei au devenit un obstacol politic major pentru candidații Partidului Republican în cursele electorale decisive din întreaga țară.

Liderul majorității din Senat, John Barrasso (R-Wyo.), a afirmat că Trump se confruntă cu o problemă dificilă.

„Președintele încearcă să găsească un echilibru și trebuie să ia decizii dificile. El încearcă să găsească un echilibru între eforturile sale de a opri și a pune capăt... războiului lui Putin din Ucraina și reducerea prețurilor pentru familiile americane”, a declarat el duminică în cadrul emisiunii „Face the Nation” de la CBS News.

Barrasso, unul dintre cei mai fideli aliați ai lui Trump din Senat, nu a precizat dacă susține acordul cu Putin și a trecut rapid la a da vina pe democrați pentru limitarea producției interne de petrol.

El a susținut că proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, adoptat de Congres la începutul acestui an, avea scopul de a-i oferi lui Trump „flexibilitate și puterea necesară pentru a folosi un alt instrument împotriva lui Vladimir Putin”, sugerând că Congresul i-a acordat președintelui libertate deplină în ceea ce privește modul de aplicare a sancțiunilor.

„Jumătate din cererea de motorină pe o zi în SUA”

Un înalt consilier republican din Senat a remarcat că prețurile motorinei au scăzut deja la 6,27 dolari pe galon, de la maximul de 6,53 dolari pe galon înregistrat în septembrie.

„El doar încearcă ceva pentru a reduce prețul cât mai repede posibil. Am observat și eu că prețurile au scăzut la pompă”, a spus sursa. „Indiferent ce se întâmplă, fie că este vorba de o măsură luată de Trump, fie că este un fenomen natural, momentul nu putea fi mai potrivit pentru el.

„Dacă ne uităm la toate statele decisive, prețul motorinei și al benzinei vor fi cei doi factori principali care vor determina modul în care vor vota alegătorii din clasa de mijloc”, a adăugat consilierul.

„Va fi extrem de important pentru fermierii din toată țara care se află în plină recoltă în acest moment.”

Însă Alex Jacquez, vicepreședinte senior pentru politici, advocacy și cercetare la think tank-ul de politică economică Groundwork Collaborative, cu sediul la Washington, a afirmat că prețul motorinei va rămâne probabil peste 6 dolari până în ziua alegerilor.

Jacquez a estimat că tranzacția ar genera aproximativ 400 de milioane de dolari pentru economia rusă.

„Cu siguranță nu este o sumă nesemnificativă”, a spus el, dar a adăugat că „nici nu va fi un factor decisiv” în efortul de război al Rusiei.

Impactul asupra economiei SUA va fi, de asemenea, probabil modest. Jacquez a prevăzut un impact „minim” asupra prețurilor interne la motorină.

„Deși 300.000 de tone metrice — 2,2 miliarde de barili — par a fi o cantitate mare de barili, motiv pentru care Trump o prezintă ca atare, aceasta reprezintă aproximativ jumătate din cererea de motorină pe o zi în Statele Unite”, a spus el.

Jacquez a ocupat anterior funcția de asistent special al fostului președinte Biden pentru politica industrială și dezvoltarea economică în cadrul Consiliului Economic Național.