Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au scufundat o corvetă militară rusească, au lovit o navă de transport și au distrus un elicopter Ka-27. Kremlinul a reacționat prin purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, care a avertizat asupra unor „consecințe extrem de dureroase” pentru Kiev, relatează publicația britanică The Independent.

O corvetă rusească, atacată cu șapte drone navale în portul Benghazi

Potrivit declarațiilor președintelui ucrainean, operațiunea militară a vizat mai multe obiective rusești aflate în portul Benghazi, din Libia.

Zelenski a susținut că forțele ucrainene au utilizat șapte drone navale pentru a ataca o corvetă a marinei militare ruse.

Nava, identificată drept Merkury, s-ar fi scufundat în urma atacului.

Președintele ucrainean a afirmat că, în aceeași operațiune, a fost distrus și un elicopter militar rusesc Ka-27.

Un al doilea obiectiv lovit ar fi fost nava cargo MV Angara, despre care Zelenski a susținut că era folosită de Rusia pentru transportul armamentului.

„Continuăm operațiunile în apele desemnate”, a transmis liderul ucrainean pe Telegram, potrivit The Independent, citat de mediafax.ro.

Kremlinul amenință cu represalii

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reacționat luni la informațiile despre atacurile revendicate de Ucraina.

Oficialul rus a avertizat că asemenea operațiuni vor avea consecințe grave pentru autoritățile de la Kiev.

„Aceste acțiuni au consecințe extrem de dureroase pentru regimul de la Kiev”, a declarat Peskov, potrivit publicației britanice.

Reprezentantul Kremlinului a făcut trimitere la o declarație anterioară a președintelui Vladimir Putin, referitoare la continuarea operațiunilor militare rusești.

„Aș dori să reamintesc o declarație făcută de Putin la Shenzhen, în care a afirmat că această practică, această linie de acțiune a armatei noastre va continua”, a adăugat Peskov.

El a precizat că un răspuns detaliat privind situația va fi oferit de Ministerul rus al Apărării.

Autoritățile din estul Libiei confirmă atacul asupra navei rusești

Potrivit The Independent, autoritățile din estul Libiei au anunțat că nava militară rusească Merkury se afla duminică în baza navală din Benghazi, când a fost lovită într-un presupus atac cu drone.

Reprezentanții administrației locale au precizat că vasul oprise în port pentru realimentare și aprovizionare, în timpul unei deplasări spre Rusia.

Prezența navei ar fi avut loc în cadrul unui acord de cooperare.

Libia este divizată politic și militar, după conflictul civil care a afectat țara în ultimii ani.

Partea vestică este administrată de Guvernul de Uniune Națională, recunoscut internațional și cu sediul la Tripoli, în timp ce estul se află sub influența comandantului militar Khalifa Haftar.

Armata Națională Libiană, condusă de Haftar, întreține relații cu Rusia.

Autoritățile libiene au avertizat că teritoriul țării nu trebuie transformat într-un spațiu pentru reglarea conflictelor dintre alte state.

Atacul din Libia, la o zi după un incident în Golful Finlandei

Operațiunea revendicată de Kiev s-a produs la scurt timp după un alt atac asupra unei nave cargo asociate activităților militare rusești.

Potrivit publicației britanice, o navă de transport a fost vizată de drone în Golful Finlandei, cu o zi înaintea incidentului din Benghazi.

Cele două episoade indică extinderea geografică a operațiunilor revendicate de Ucraina împotriva unor obiective rusești aflate la mare distanță de linia frontului.

Atacul asupra portului libian este deosebit de relevant prin distanța față de Ucraina și prin faptul că a vizat nave militare și de transport aflate în Marea Mediterană.

Noi tensiuni între Rusia și NATO după incidentele din Polonia

Atacurile revendicate de Ucraina au avut loc într-un context regional tensionat, marcat și de incidentele recente în care rachete rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei, stat membru NATO.

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut luni Moscovei să înceteze ceea ce a numit „provocări periculoase”, după incidentele produse în Polonia.

Într-o declarație făcută la Berlin, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, Merz a subliniat că niciun stat membru al Alianței nu dorește o escaladare a situației din regiunea Mării Baltice.

Oficialii NATO au abordat și informațiile privind o posibilă amenințare rusească în spațiu, după apariția unor relatări potrivit cărora Moscova ar pregăti lansarea unui satelit capabil să transporte o armă nucleară.

Rusia și Ucraina, într-o nouă confruntare privind atacurile asupra navelor

Operațiunea din Benghazi reprezintă una dintre cele mai îndepărtate acțiuni navale revendicate de Ucraina împotriva unor obiective rusești de la începutul războiului.

Kievul susține că a scufundat corveta Merkury, a distrus un elicopter Ka-27 și a lovit nava cargo MV Angara.

De partea cealaltă, Kremlinul a avertizat că atacurile vor avea consecințe pentru Ucraina, fără să prezinte imediat măsurile pe care intenționează să le adopte.