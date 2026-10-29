Consilier PAS din CMC reclamă posibile nereguli de la întreținerea spațiilor verzi din Chișinău

Ion Melnic a declarat că pe bulevardul Renașterii Naționale au fost plantați arbuști în ghivece de aproximativ doi litri, deși documentele prevedeau recipiente de zece litri. Potrivit consilierului, diferențele constatate ar fi generat costuri nejustificate atât pentru materialul săditor, cât și pentru lucrările de plantare. El susține că a identificat deja abateri estimate la 276 de mii de lei, în timp ce valoarea totală a posibilelor supraevaluări ar putea ajunge la aproape 900 de mii de lei, într-un contract de aproximativ 4,5 milioane de lei.

Potrivit consilierului, la ultimele patru licitații importante organizate de întreprinderea municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, cele mai ieftine oferte au fost respinse de șase ori, iar contractele au revenit aceleiași companii. În acest an, firma ar fi obținut contracte de 6,7 milioane de lei din totalul de 9,7 milioane atribuite pentru înverzirea orașului.

În același timp, o altă neregulă semnalată vizează achiziția a 400 de platani, în valoare de aproximativ 1,28 milioane de lei. Consilierul susține că documentația prevedea arbori în containere de 70-90 de litri, însă la fața locului ar fi identificat recipiente de cel mult 30 de litri.

Prin urmare, Ion Melnic a anunțat că va depune documentele și fotografiile colectate la Centrul Național Anticorupție și la Curtea de Conturi. El solicită verificarea contractelor, a actelor de recepție și a plăților efectuate pentru lucrările de înverzire.

Contactat de IPN pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, Victor Nichituş, a declarat că recent a fost efectuat un audit intern în cadrul căruia au fost verificate licitațiile pentru achiziționarea materialului săditor, inclusiv a arborilor plantați recent. Potrivit acestuia, în urma controlului nu au fost constatate încălcări.