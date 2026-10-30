Consilierul prezidențial Marius-Gabriel Lazurca: Susținem o prezență militară mai puternică a Statelor Unite în România

Declarația a fost lansată într-un interviu acordat joi postului CNN, în timpul vizitei sale la Washington, unde participă la întâlniri privind apărarea și relațiile externe, transmite Agerpres.

„Știm că avem nevoie de ajutorul tuturor aliaților noștri și, în special, de ajutorul Statelor Unite. Din acest motiv, pledăm pentru o prezență militară mai puternică a Statelor Unite în România”, a declarat Marius-Gabriel Lazurca.

Oficialul român a invocat situația de securitate din regiunea Mării Negre și a afirmat că, până în prezent, peste 600 de nave au fost lovite în această zonă, iar peste 115 drone au încălcat spațiul aerian al României.

„Ne confruntăm cu o situație de securitate destul de gravă. România devine mai puternică pe zi ce trece, este capabilă să doboare unele dintre drone și să apere granița Alianței Nord-Atlantice”, a spus consilierul prezidențial.

Întrebat dacă răspunsul NATO la aceste incidente a fost suficient, Lazurca a admis că există loc pentru îmbunătățiri, apreciind că situația de securitate este într-o continuă schimbare, iar aliații încearcă să se adapteze noilor circumstanțe.

„În această privință, desigur, există loc pentru îmbunătățiri, dar ne bucurăm să vedem că aliații și-au exprimat solidaritatea și că mulți dintre ei au trimis în România noi capabilități moderne, capabilități militare”, a declarat acesta.

Întrebat dacă o eventuală preluare a controlului Camerei Reprezentanților și, posibil, a Senatului de către democrați, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului (midterm elections) din 3 noiembrie, ar crește șansele ca România să obțină cooperarea de securitate pe care o dorește din partea Statelor Unite, Marius-Gabriel Lazurca a declarat că Bucureștiul nu are motive să se plângă de cooperarea actuală și că este încrezător în continuitatea relației bilaterale.

„Nu am motive să mă plâng de cooperarea în materie de securitate pe care o avem în acest moment și suntem încrezători că relația noastră cu Statele Unite va funcționa în viitor așa cum a funcționat până acum”, a afirmat consilierul prezidențial.

În cadrul interviului, jurnalista CNN a abordat și tema încrederii în Statele Unite, în contextul relației administrației Trump cu Rusia și al neîncrederii manifestate față de Washington în unele state europene. Lazurca a susținut că România reprezintă o excepție în acest context și a invocat un studiu recent al Fundației Bertelsmann, potrivit căruia 72% dintre români își doresc consolidarea relației cu Statele Unite, un procent peste media Uniunii Europene.

Consilierul prezidențial s-a declarat optimist în privința evoluției relației dintre România și Statele Unite, afirmând că dialogul purtat la Washington a fost unul „cald și cordial”, dar că este prea devreme pentru a face publice reacțiile oficialilor americani.